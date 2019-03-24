Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Engelsiz Parkur Çalışması

Öğrencilerden Engelsiz Parkur Çalışması

45 dakika önce

Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, bir lisede hazırladıkları parkurla öğrencilerin engellileri daha iyi anlaması için uygulama yaptı.

Öğrencilerden Engelsiz Parkur Çalışması, System.String[]
Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, bir lisede hazırladıkları parkurla öğrencilerin engellileri daha iyi anlaması için uygulama yaptı.

DÜ Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Ömer Seyfettin Anadolu Kız İmam-Hatip Lisesi'nde engellilerin daha iyi anlaşılması ve bireylerin engellilere daha fazla engel olmaması için parkur hazırladı.

Lise öğrencilerinin farklı engellerden oluşan parkurda mücadele etmesini isteyen DÜ öğrencileri, parkur sonunda da öğrencilerin gözlerini kapatarak yemek yemelerini istedi.

DÜ Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri Kadriye Polat, İlay Güner, Büşranur Hoşbaş, Şeyma Nur Borhan ve Kübra Şahin, engelli bireylerin yaşadıklarının anlaşılması için farklı çalışmalar yapacaklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:35 Kaynak: AA

Ömer Seyfettin, Düzce Üniversitesi, Güncel
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