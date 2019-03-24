Öğrencilerden Engelsiz Parkur Çalışması
45 dakika önce
Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, bir lisede hazırladıkları parkurla öğrencilerin engellileri daha iyi anlaması için uygulama yaptı.
Düzce Üniversitesi
(DÜ) öğrencileri, bir lisede hazırladıkları parkurla öğrencilerin engellileri daha iyi anlaması için uygulama yaptı.
DÜ Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Ömer Seyfettin
Anadolu Kız İmam-Hatip Lisesi'nde engellilerin daha iyi anlaşılması ve bireylerin engellilere daha fazla engel olmaması için parkur hazırladı.
Lise öğrencilerinin farklı engellerden oluşan parkurda mücadele etmesini isteyen DÜ öğrencileri, parkur sonunda da öğrencilerin gözlerini kapatarak yemek yemelerini istedi.
DÜ Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri Kadriye Polat, İlay Güner, Büşranur Hoşbaş, Şeyma Nur
Borhan ve Kübra Şahin
, engelli bireylerin yaşadıklarının anlaşılması için farklı çalışmalar yapacaklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:35 Kaynak: AA
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