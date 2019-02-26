Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Erzurum Adliyesine Teşekkür Ziyareti

Öğrencilerden Erzurum Adliyesine Teşekkür Ziyareti

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile okulları Denetimli Serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler tarafından temizlenen ve çevre düzenlemesi yapılan Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu'nun müdür ve idarecileri ile öğrencileri Erzurum Adliyesi'ne teşekkür...

Öğrencilerden Erzurum Adliyesine Teşekkür Ziyareti, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile okulları Denetimli Serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler tarafından temizlenen ve çevre düzenlemesi yapılan Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu'nun müdür ve idarecileri ile öğrencileri Erzurum Adliyesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Erzurum'da kent merkezindeki yaklaşık 25 okulun hem temizliğini yapan hem de cezalarını çeken yükümlülerin bu çalışması bu okullarda öğrenim gören öğrencileri sevindirdi.

Ziyarette minik öğrenciler duydukları memnuniyeti dile getirirken okullarının temizlenmesini sağlayan Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'na teşekkür ettiler.

Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Denetimli Serbestlik sisteminin ülkemizde yaklaşık 13 yıldır uygulandığını belirterek, "Bu sistem yükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü kaynakların sağlandığı bir sistemdir, bu sistem sayesinde yükümlüler cezalarını yerine getirirken okullarımıza katkı sağlıyor bu sayede bizlerde cezalarının infazını sağlayarak topluma yararlı birer bireyler olmalarını amaçlıyoruz." dedi.

Ziyaret Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'nın minik öğrencilere anlamlı ziyaretlerinden ötürü teşekkür edip günün anısına öğrencilere kitap takdim etmesiyle son buldu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:56 Kaynak: İHA

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