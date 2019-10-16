Öğrencilerden esnaf ve kurum çalışanlarına meyve
1 saat önce
Karabük'ün Yenice ilçesinde Dünya Gıda Günü dolayısıyla Ülkü İlkokulu öğrencileri, esnaflara ve kurum çalışanlarına yerli üretim meyvelerden dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:14 Kaynak: İHA
Karabük'ün Yenice ilçesinde Dünya Gıda Günü dolayısıyla Ülkü İlkokulu öğrencileri, esnaflara ve kurum çalışanlarına yerli üretim meyvelerden dağıttı.
Ülkü İlkokulu Fen Bilimleri öğretmeni Büşra Baybaş idaresindeki öğrenciler, yerli üretim ve sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kurumları ve esnafları tek tek ziyaret ederek meyve dağıttı. Öğrenciler, kurumlarda çalışanlara ve esnaflara sağlıklı beslenmeleri konusunda da bilgiler vererek uyarılarda bulundu.
Kurum çalışanları ve esnaflar, öğrencilere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. - KARABÜK
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer Son Dakika: Erdoğan: Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere karşı mücadele ediyoruz Son dakika: Erdoğan'dan AK Partili vekillere uyarı: Arka bahçelerden toplayıp getirmeyelim Son dakika: Halkbank: ABD'de iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır