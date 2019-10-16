Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden esnaf ve kurum çalışanlarına meyve
Son Dakika Güncel Öğrencilerden esnaf ve kurum çalışanlarına meyve

Öğrencilerden esnaf ve kurum çalışanlarına meyve

1 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde Dünya Gıda Günü dolayısıyla Ülkü İlkokulu öğrencileri, esnaflara ve kurum çalışanlarına yerli üretim meyvelerden dağıttı.

Öğrencilerden esnaf ve kurum çalışanlarına meyve, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde Dünya Gıda Günü dolayısıyla Ülkü İlkokulu öğrencileri, esnaflara ve kurum çalışanlarına yerli üretim meyvelerden dağıttı.


Ülkü İlkokulu Fen Bilimleri öğretmeni Büşra Baybaş idaresindeki öğrenciler, yerli üretim ve sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kurumları ve esnafları tek tek ziyaret ederek meyve dağıttı. Öğrenciler, kurumlarda çalışanlara ve esnaflara sağlıklı beslenmeleri konusunda da bilgiler vererek uyarılarda bulundu.


Kurum çalışanları ve esnaflar, öğrencilere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. - KARABÜK

Dünya Gıda Günü, Karabük, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer
Son Dakika: Erdoğan: Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere karşı mücadele ediyoruz Son dakika: Erdoğan'dan AK Partili vekillere uyarı: Arka bahçelerden toplayıp getirmeyelim Son dakika: Halkbank: ABD'de iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 13:08:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden esnaf ve kurum çalışanlarına meyve
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]