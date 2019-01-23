Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Esnafa Destek

Öğrencilerden Esnafa Destek

1 saat önce

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü tarafından başlatılan "Alışverişini Yerel Esnaftan Yap" kampanyası devam ediyor.

Öğrencilerden Esnafa Destek, System.String[]
Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü tarafından başlatılan "Alışverişini Yerel Esnaftan Yap" kampanyası devam ediyor. Öğrenciler ve okul çalışanları esnaf kesiminin ağırlıkta olduğu bölgeleri ziyaret ederek bu konuda hazırlanan afişleri asıyor.

Sur'dan sonra Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde de başlatılan çalışma esnaflardan büyük ilgi görüyor. Okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür eden esnaflar, bu konudaki duyarlılığın tüm kesimler tarafından oluşturulmasını istiyor. Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, bu kampanyayla kentteki yerel esnafa destek verilmesini ve bu konuda bilinç oluşturmak istediklerini belirterek, önümüzdeki günlerde yine kente yönelik olarak başka projeleri hayata geçireceklerini kaydetti. Karakoç, "Yerel esnafımız kazanırsa, ekonomik açıdan güçlü olursa bunun olumlu sonuçlarını hepimiz görmüş olacağız. Bu nedenle bu çalışmayı önemsiyoruz. Bu konuda bir bilinçlendirme yaratmaya çalışıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:00 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi Eser Kaçakçılığı Yaparken Yakalanan Emniyet Müdürü Tutuklandı Gazete Dağıtıcısı, Evi Yanan Afgan Ailenin Hayatını Kurtardı

HDP'yi Karıştıran Aday! Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:49:22. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Esnafa Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]