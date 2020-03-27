Öğrencilerden

Isparta'da öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hazırladıkları videolarla Ispartalılara "evde kal" mesajı verdi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (ISÜBÜ)'de öğrenim gören Afganistan, Suriye, Türkmenistan, Azerbaycan, Iran, Somali, Kongo Cumhuriyeti, Kazakistanlı öğrenciler, halkın evde kalması için videolu mesaj gönderdi.

Isparta Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Saifeddin Delsoz, yaptığı yazılı açıklamada, yetkililer tarafından belirtilen kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

Zor günlerde Türkiye'nin yanında olduklarını aktaran Delsoz, "Vatandaşları bir nebzede olsa bu virüsten uzak tutabilmek adına öğrenci arkadaşlarla böyle bir videolu mesaj gönderdik. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Umarım Türkiye ve Isparta'ya bu mesajın faydası olur." ifadesini kullandı.