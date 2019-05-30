Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden "Fatih ve Fetih" tiyatro oyunu
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Öğrencilerden "Fatih ve Fetih" tiyatro oyunu

1 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu Tiyatro Kulübü öğrencilerinin "Fatih ve Fetih" konulu tiyatro oyunu, Karamürsel Necdet Calp İlkokulu Konferans Salonu'nda sahnelendi.

Öğrencilerden
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu Tiyatro Kulübü öğrencilerinin "Fatih ve Fetih" konulu tiyatro oyunu, Karamürsel Necdet Calp İlkokulu Konferans Salonu'nda sahnelendi.
Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu öğretmenlerinden Serdar Yılmaz ve Burak Yelken'in üstlendiği, öğrencilerinin büyük bir performans sergilediği oyun, seyirciden tam not aldı.
Oyun sonunda öğrencilerden oluşan oyuncular ayakta alkışlandı.
Programa, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:25 Kaynak: AA
Karamürsel, Fatih, Güncel
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