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Öğrencilerden final sınavları öncesi bayram seyahati

1 saat önce

Öğrencilerden final sınavları öncesi bayram seyahatiERZURUM - Erzurum'a şehir dışından, üniversite okumak için gelen gençler, Ramazan Bayramı sonrasına kalan final sınavları öncesi aile ziyaretleri için evlerinin yolunu tuttu.

Öğrencilerden final sınavları öncesi bayram seyahati
ERZURUM - Erzurum'a şehir dışından, üniversite okumak için gelen gençler, Ramazan Bayramı sonrasına kalan final sınavları öncesi aile ziyaretleri için evlerinin yolunu tuttu.
Ailelerini çok özleyen gurbetteki öğrenciler, sınav stresinden bir nebze olsun uzaklaşabilmek için Ramazan Bayramı fırsatını değerlendirdi. Ailelerine kavuşmak ve el öpmek için yola çıkan öğrenciler, yurt önlerinde yoğunluk oluşturdu.
Çevre illerde yaşayan öğrencilerin seyahat aralığı daha sık olsa da, uzak illerde ikamet eden öğrenciler için hasret bir hayli zor oluyor. Yaklaşık 3 aydır ailelerini görmeyen Üniversiteli gençler, Erzurum'da akademik takvimin bayram sonrasına kadar devam etmesinden dolayı, bekleyemeyip Ramazan Bayramı fırsatıyla el öpmek için yola çıktı.
Bayram sonrası final sınavları için Erzurum'a dönecek öğrenciler, sınav stresinden uzaklaşmak için seyahat ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, motivasyon kaynaklarının aileleri olduğunu belirttiler.
Valizleriyle otobüse yetişmek için yola çıkan öğrencilerden Elif Dokgöz, " Ordu'ya ailemin yanına gidiyorum ailemizi çok özledik Bayramı değerlendirerek el öpmeye gidiyoruz" derken Gülay Yılan ise, Bende Ardahan'a ailemin yanına gidiyorum 3 aydır ailemi göremiyorum, daha yola çıkmadık ama çok heyecanlıyım" diye konuştu.
Öğrencilerden final sınavları öncesi bayram seyahati
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Erzurum, Yerel
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