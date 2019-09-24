Öğrencilerden gazilere ilgi

Malatya'da öğrenciler, gazilerle bir araya gelerek, gazilerin anılarını dinlediler.



Gaziler Günü Programı kapsamında Bilge Olimpiyat okulları öğretmenleri koordinesinde hazırlanan programa, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk ve gaziler katıldı.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bilge Olimpiyat okulları Yönetim Kurulu Başkanı Eğitimci Hasan Göğüş yaptı. Eğitimci Hasan Göğüş, gazilik unvanının öneminden söz ederek, öğrencilerin gazilik ünvanının iyi öğrenmeleri gerektiğini vurguladı. Vatan için şehitlik ve gaziliğin önemli olduğuna parmak basan Göğüş, öğrencilerin şehitlik ve gazilik konusunda çok kitap okumalarını önerdi. Bilge Olimpiyat okulları Sınıf Öğretmeni Aşur Akın Avcu ise, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk ve yönetim kurulu üyelerini tek tek tanıtıp, gazilere her zaman saygı ve sevgi sunulması gerektiğini ifade etti.



Gazilerle ilgili programda öğrenciler, günün önemine ilişkin şiirlerini okudular. Gaziler de öğrencilere anılarını anlattı.



Davetli gazilere, hediyeleri verildi. - MALATYA