Öğrencilerden

Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu öğrencileri, okul girişinde "Geçmişimi Öğreniyorum" sergisi açtı.

Dördüncü sınıf öğrencileri ders konuları gereği evlerinden getirdikleri antika ve eski eşyaları gün boyunca sergiledi.

Süleymanpaşa İlkokulu Müdürü Abdurrahman Metinoğlu, yaptığı açıklamada, okul olarak öğrencilerin anlamlı etkinlikler yapması için çalıştıklarını söyledi.

Metinoğlu, öğrencilerin derslerini uygulamalı yapmasının daha akılda kalıcı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dördüncü sınıf öğretmenlerimiz bir araya gelerek öğrencilerle böyle bir etkinlik düzenledi. Öğretmenlerimiz müfredatta yer alan 'geçmişimi öğreniyorum' konusunu görsel olarak öğrencilerin daha iyi öğrenmesi için böyle bir çalışma yaptı. Öğrencilerimiz evlerinde bulunan eskiden dedelerinin, anne, babalarının kullandığı hatıra sayılabilecek eşyaları okula getirip burada sergiledi. Hem öğrencilerimiz dersin konusunu daha iyi anladı, hem de diğer öğrenciler bu eşyaları inceleme fırsatı buldu."