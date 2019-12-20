Öğrencilerden "Geçmişine Sahip Çık" projesi kapsamında huzurevine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden 'Geçmişine Sahip Çık' projesi kapsamında huzurevine ziyaret - Son Dakika

Öğrencilerden "Geçmişine Sahip Çık" projesi kapsamında huzurevine ziyaret

6 saat önce

Boyalı Atatürk İlkokulu öğrencileri "Geçmişine Sahip Çık" projesi kapsamında, Osmaniye Özden Huzurevi'ndeki yaşlıları ziyaret etti.

Öğrencilerden

Boyalı Atatürk İlkokulu öğrencileri "Geçmişine Sahip Çık" projesi kapsamında, Osmaniye Özden Huzurevi'ndeki yaşlıları ziyaret etti.


Boyalı Atatürk ilkokulu 3. sınıf öğrencileri, ders dışı zamanlarını verimli değerlendirmek ve milli, manevi, sosyal, kültürel, bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden gelişimlerine destek olması amacıyla huzurevine ziyarette bulundu.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden öğrenciler, burada yaşayanlara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette öğrencilere, öğretmenleri ve okul yöneticileri de eşlik etti.

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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