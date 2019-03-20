Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Geri Dönüşüm Defilesi

Öğrencilerden Geri Dönüşüm Defilesi

52 dakika önce

Sivas'ta 'Dönüşüm İyi Gelecek 'projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Şehit Hamit Kandur İlkokulu öğrencileri geri dönüşümlü atıklardan elbise yaparak defile düzenledi.

Öğrencilerden Geri Dönüşüm Defilesi, System.String[]
Sivas'ta 'Dönüşüm İyi Gelecek 'projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Şehit Hamit Kandur İlkokulu öğrencileri geri dönüşümlü atıklardan elbise yaparak defile düzenledi.

Şehit Hamit Kandur İlkokulu öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinlik okul bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında düzenlenen defilede podyuma çıkan öğrenciler, jüri tarafından verilecek en yüksek oyu alabilmek için ise yaptıkları elbiseleri sergiledi. Öğrenciler, yaptıkları elbiseler ile öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından puanlandırıldı. En yüksek oyu alan 3 öğrenci ise ödüllendirildi. Öğrenciler ödüllerini Çevre Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut ve Okul Müdürü Mehmet Keklikçi'den aldı. Miniklerin defilelerini çok sayıda veli ve arkadaşları izledi.

Burada bir konuşma yapan Okul müdürü Mehmet Keklikçi, "Sizlerin bilinçlenmesi ve çevreyi daha temiz tutmanız için bu günü tertiplemiş bulunuyoruz. Atık malzemelerden bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşadınız. Güzel ürünler ortaya çıkartmışsınız. Bunları bizler sergileyeceksiniz hepinizin emeklerine sağlık ' dedi.

Öğrenciler ise elbiseleri tasarlamak için aileleri ile uzun uğraşlar verdiklerini belirterek, gerçekleştirdikleri etkinlikten dolayı ise mutlu olduklarını söyledi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:12 Kaynak: İHA

Sivas, Dönüşüm, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Türk Düşmanı Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş Sıcak Gelişme! Şırnak'ta Hain Tuzak! 1 Asker Şehit ve 1 Yaralımız Var Öğrenciler Derste Deprem Konusunu İşlerken Deprem Oldu Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 11:04:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Geri Dönüşüm Defilesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]