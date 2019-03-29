Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Geri Dönüşüm Defilesi

Öğrencilerden Geri Dönüşüm Defilesi

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, öğrenciler Manisa'da geri dönüşüm malzemelerinden oluşturduğu kostümlerle defile yapıp, çiçek dikti.

Öğrencilerden Geri Dönüşüm Defilesi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, öğrenciler Manisa'da geri dönüşüm malzemelerinden oluşturduğu kostümlerle defile yapıp, çiçek dikti.

Manisa Yunusemre Mehmet Suphi Egemen İlkokulu'nda, her yıl 21-26 Mart arasında kutlanan Orman Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Kutlama kapsamında öğrencilere doğa sevgisini aşılamak amacıyla, 405 öğrencinin katılımıyla doğa şarkıları söylendi. Daha sonra öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte okulun bahçesini diktikleri çiçeklerle süsledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları kostümleri ile defile yaptı. Defile büyük alkış aldı.

Okul olarak her fırsatta çocuklara doğa sevgisi ve hayvan sevgisini aşıladıklarını kaydeden okul müdürü Evra Seda Satan, "Çocuklarımıza bunu anlatırken, bir yandan da böyle önemli haftalarda birlikte uyguluyoruz. Çocuklar doğayı, hayvanları ve çevresini severse toplum güzelleşir. Bu kapsamda biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:48 Kaynak: İHA

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