Öğrencilerden, Gölyakalı Annelere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden, Gölyakalı Annelere ziyaret - Son Dakika

Öğrencilerden, Gölyakalı Annelere ziyaret

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından planlanan İlçe liselerinde eğitim gören gönüllü öğrencilerle Gölyaka annelerine ziyaret gerçekleştirildi.

Öğrencilerden, Gölyakalı Annelere ziyaret, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından planlanan İlçe liselerinde eğitim gören gönüllü öğrencilerle Gölyaka annelerine ziyaret gerçekleştirildi.


Gölyaka'da öğrencilerin sosyal sorumluluk duygularını arttırmak için projeler hazırlayan Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ortak proje hazırladı. Hazırlanan proje kapsamında Gölyaka'da eğitim gören gönüllü öğrencilerin katılımı ile Gölyaka Annelerine ziyaretler gerçekleştirildi. Gölyaka'da yarı yıl boyunca çocuklarına iyi bir birey olma yolunda aktiviteler yapan annelerin ellerini öpen gençler sosyal sorumluluk duygusu arttırıldı. Ziyaretlerin bir kısmında öğrenciler ile bir araya gelen Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt yaptığı açıklamada: ' Öğrencilerin yarı yıl tatilindeki özverili bir o kadar güzel davranışlarına ve annelerimizin güler yüzlü ev sahipliklerine teşekkür ederim. Annelerimiz en büyük dua ve nasihat kapımızdır. Gençlerimizin bu zenginliklerden daha fazla istifade edebilmeleri için ilçemizdeki sosyal programları arttırarak sürdüreceğiz' dedi. - DÜZCE

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gölyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:07 Kaynak: İHA
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