Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Görev Başındaki Polislere Sürpriz Kutlama

Öğrencilerden Görev Başındaki Polislere Sürpriz Kutlama

1 saat önce

Esenboğa Sabiha Şaşmaz Ortaokulu öğrencileri, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisleri ziyaret ederek, sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi.

Öğrencilerden Görev Başındaki Polislere Sürpriz Kutlama, System.String[]
Esenboğa Sabiha Şaşmaz Ortaokulu öğrencileri, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisleri ziyaret ederek, sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi.

Emniyet Teşkilatı'nın 174. yılı kutlamaları sebebi ile Sabiha Şaşmaz Ortaokulu Müdürü Musa Çiftçi, Öğretmen Hüseyin Göbütoğlu ve öğrenciler, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Öğrencileri bir anda karşılarında gören polisler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Bulut, tek tek ilgilendiği öğrencilere emniyet binasını gezdirip, polislik mesleği hakkındaki sorularını cevapladı. Polis memurlarına çiçek veren öğrenciler, annelerinin hazırladığı pasta ve börekleri polislere ikram ederek günlerini kutladı.

Çubuk İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Bulut, öğrencilerin ziyareti dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:37 Kaynak: İHA
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