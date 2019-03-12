Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Hasta Çocuklara Hediye

Öğrencilerden Hasta Çocuklara Hediye

56 dakika önce

Darıca Dede Korkut İlkokulu 2B sınıfı öğrencileri, aileleriyle birlikte yaptıkları oyuncakları hastanede tedavi gören çocuklara hediye etti.

Öğrencilerden Hasta Çocuklara Hediye, System.String[]
Darıca Dede Korkut İlkokulu 2B sınıfı öğrencileri, aileleriyle birlikte yaptıkları oyuncakları hastanede tedavi gören çocuklara hediye etti.

Okul öğrencileri ve velilerinin iş birliğiyle yapılan el emeği göz nuru oyuncaklar Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk servisinde tedavi gören çocuk hastalara armağan edildi.

Öğrenciler, İlçe Mili Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve okul öğretmeni Betül Çorbacı ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş ve İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Semra Akça Yılmaz'ın eşlik ettiği ziyarette öğrenciler, aileleriyle yaptıkları oyuncakları, tedavi gören çocuklara hediye etti.

Başhekim Güneş, burada yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gören çocukların hasta psikolojisinden az da olsa kurtulmaları ve güzel bir an yaşamaları amacıyla böylesine güzel bir organizasyonu gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine teşekkür ederek, çocukların yüzlerinde bu hediyelerin kocaman bir gülümseye dönüştüğünü görmekten çok mutlu olduklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:28 Kaynak: AA

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