Öğrencilerden Hasta Çocuklara Hediye

Darıca Dede Korkut
İlkokulu 2B sınıfı öğrencileri, aileleriyle birlikte yaptıkları oyuncakları hastanede tedavi gören çocuklara hediye etti.
Okul öğrencileri ve velilerinin iş birliğiyle yapılan el emeği göz nuru oyuncaklar Darıca Farabi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk servisinde tedavi gören çocuk hastalara armağan edildi.
Öğrenciler, İlçe Mili Eğitim Müdürü İsmail Oğuz
ve okul öğretmeni Betül Çorbacı ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş
ve İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Semra Akça
Yılmaz'ın eşlik ettiği ziyarette öğrenciler, aileleriyle yaptıkları oyuncakları, tedavi gören çocuklara hediye etti.
Başhekim Güneş, burada yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gören çocukların hasta psikolojisinden az da olsa kurtulmaları ve güzel bir an yaşamaları amacıyla böylesine güzel bir organizasyonu gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine teşekkür ederek, çocukların yüzlerinde bu hediyelerin kocaman bir gülümseye dönüştüğünü görmekten çok mutlu olduklarını ifade etti.