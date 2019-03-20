Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Hastane Pediatri Servisine Kitaplık

Öğrencilerden Hastane Pediatri Servisine Kitaplık

3 saat önce

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin Leyla'dan sonra ekibi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Pediatri servisine kitaplık kazandırdı.

Öğrencilerden Hastane Pediatri Servisine Kitaplık, System.String[]
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin Leyla'dan sonra ekibi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Pediatri servisine kitaplık kazandırdı.

Tıp fakültesi öğrencileri tarafından kronik hastalıklı çocukların dileklerini gerçekleştirmek için başlatılan "Leyla'dan sonra" projesi ile Düzce Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin Pediatri servisinde tedavi gören çocuk hastaların, hastanede kaldıkları süre zarfında keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla projenin web sayfasından kitaplık kurmak için çağrıda bulunuldu.

Başlatılan kampanya sonrası gelen kitap bağışlarıyla pediatri servisi içinde küçük bir kütüphane oluşturuldu. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Kocabay, Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Önder Kılıçarslan, Dr. Öğretim Üyesi Nadide Melike Sav, Dr. Öğretim Üyesi Seda Erişen Karaca ile serviste görevli sağlık personeli ve tedavi gören vatandaşlarımızın katılımıyla kitaplığın açılışı yapıldı.

Açılışta emek ve sabır isteyen bu projede bulunan öğrencilere uğraşları ve çalışmalarından dolayı teşekkür edilirken, daha büyük projelerde de birlikte olma temennisinde bulunuldu.

Projede yer alan öğrenciler ise, "Pediatri servisinde tedavi gören çocuklarımızın bugün itibariyle kullanabileceği kitapları gönderen, aynı zamanda çocuklarımızın dileklerinin gerçek olmasını sağlayan ve bu güzel ekibin bir parçası olan tüm Leyla'dan Sonra gönüllülerine en içten teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

Leyla'dan Sonra Projesi Nedir?

İlk olarak 2014 yılında İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesinde ve daha sonra diğer tıp fakültelerinde başlatılan Leyla'dan Sonra projesi, bugün 53 tıp fakültesinde yürütülerek miniklerimizin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Üniversitemiz Tıp Fakültesi'nde de 2016 yılından bu yana tıp fakültesi öğrencileri tarafından hastanemizde tedavi gören pek çok çocuk hastanın dileklerinin gerçekleşmesi ve hastanede keyifli vakit geçirmelerini sağlayarak çocuklarımızda güzel anılar, izler bırakıyor. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:40 Kaynak: İHA

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