Öğrencilerden, "Haydi Kampüsümüzü Temizleyelim" Projesi

Akdeniz Üniversitesi Erasmus Student Network (ESN ) şubesinin öğrencileri, 'Social Erasmus' kapsamında "Haydi Kampüsümüzü Temizleyelim" etkinliğiyle kampüsü temizledi.

Akdeniz Üniversitesi Erasmus Student Network (ESN ) şubesinin öğrencileri, 'Social Erasmus' kapsamında "Haydi Kampüsümüzü Temizleyelim" etkinliğiyle kampüsü temizledi.



Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesine 'Erasmus Değişim Programı' ile gelen öğrencilerin katılımıyla gönüllülük temelli temizlik hareketi başlatıldı.



Açıklamada, projenin temel amacının, çevre bilincinin bireylere benimsetilmesi ve yaşanılabilir bir dünyanın sürdürülebilir kılınması olduğu belirtildi.



Akdeniz Üniversitesi ESN Şubesinin organize ettiği projeyle Türkiye'de farklı şehirlerde bulunan 38 ESN Şubesine meydan okuma başlatan öğrenciler, böylece diğer şubelerin de katılımıyla diğer üniversitelerde de çevre temizleme hareketinin devam edeceğini temenni ediyor.



Etkinliğe katılan öğrenciler, projenin yerel farkındalıktan ziyade ulusal çapta bir farkındalık hareketine dönüştürülmesini planladıklarını ifade etti.



Öğrenciler, Türkiye'de bulunan otuz sekiz şubenin akımı desteklemesinin ardından da projeyi uluslararası boyuta taşımayı, her sene aynı tarihte etkinliğin tekrar edilerek sürdürülebilir bir proje haline getirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

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