Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden "Her Sınıfın Bir Yuvası Olsun" Çalışması

Öğrencilerden "Her Sınıfın Bir Yuvası Olsun" Çalışması

1 saat önce

Elazığ'ın Palu ilçesinde ortaokul öğrencileri "Her Sınıfın Bir Yuvası Olsun" sloganıyla okul duvarına kuş yuvası yerleştirdi.

Öğrencilerden
Elazığ'ın Palu ilçesinde ortaokul öğrencileri "Her Sınıfın Bir Yuvası Olsun" sloganıyla okul duvarına kuş yuvası yerleştirdi.

Palu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, hayvan sevgisine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için farklı bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler bu kapsamda Teknoloji Tasarım derslerinde kuş yuvası yaptı. "Her Sınıfın Bir Yuvası Olsun" sloganıyla yapılan kuş yuvaları, okulun dış cephesine astı.

Okul öğrencileri açıklamalarında, "Tasarım dersinde yapıp boyadığımız kuş yuvalarını, ilkbahar aylarında yuva yapan kuşlar için hazırladık. Her sınıf, kendi sınıfı için bir yuva yaptı ve sınıfının penceresinin altına astı. Bunda ki amacımız hayvan sevgisine dikkat çekmekti. Yaratılan en şerefli varlık olan insan, yüce yaratıcının insanlar için yarattığı hayvanları sevmeli ve onları için bir şeyler yapmalıdır. Çünkü onlar insanoğlu için çok şey yapıyorlar" dedi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:41 Kaynak: İHA

Elazığ, Palu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hava Güneşli Diye Yola Çıkan Öğrenciler, Yarı Yolda Kabusu Yaşadı Türkiye'nin En Büyük Satışı Olabilir! Sahibinden.com'a 4,8 Milyar Dolarlık Teklif

ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Erdoğan'a Gizli Telefon: S-400 Almayın Vatandaşı Korkutan Uyarı: Fiyatlar Tekrar Yükselecek, Soğan 10 Lirayı Görecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 11:51:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden "Her Sınıfın Bir Yuvası Olsun" Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]