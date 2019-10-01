Öğrencilerden huzurevi sakinlerine anlamlı ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Yaşlılar Günü'nde huzur evi sakinleri ile Petkim Ortaokulu öğrencilerini bir araya getirdi.



1 Ekim Yaşlılar Günü kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Kocaeli Huzurevi sakinleri ve Petkim Ortaokulu öğrencileri bir araya geldi. Birlikte kitap okuyan huzurevi sakinleri ve öğrenciler, Seka Kağıt Müzesi eğitmenlerince kendilerine gösterilen ahşap çerçeve yapımını birlikte yaptı. Petkim Ortaokulu öğrencisi çocuklar, yaşlılar gününde huzurevi sakinleri için düzenlenen bu etkinlikle büyüklerini çok mutlu etti.



Huzurevi sakinleri ile sohbet eden çocuklar, onlarla birlikte günün anısına ahşap çerçeve yaptı. Huzurevi sakinlerini bu özel günde hatırlayarak onları çocuklarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, anlamlı ve güzel bir etkinliğe imza atmış oldu. - KOCAELİ