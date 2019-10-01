Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden huzurevi sakinlerine anlamlı ziyaret
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Öğrencilerden huzurevi sakinlerine anlamlı ziyaret

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Yaşlılar Günü'nde huzur evi sakinleri ile Petkim Ortaokulu öğrencilerini bir araya getirdi.

Öğrencilerden huzurevi sakinlerine anlamlı ziyaret, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Yaşlılar Günü'nde huzur evi sakinleri ile Petkim Ortaokulu öğrencilerini bir araya getirdi.


1 Ekim Yaşlılar Günü kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Kocaeli Huzurevi sakinleri ve Petkim Ortaokulu öğrencileri bir araya geldi. Birlikte kitap okuyan huzurevi sakinleri ve öğrenciler, Seka Kağıt Müzesi eğitmenlerince kendilerine gösterilen ahşap çerçeve yapımını birlikte yaptı. Petkim Ortaokulu öğrencisi çocuklar, yaşlılar gününde huzurevi sakinleri için düzenlenen bu etkinlikle büyüklerini çok mutlu etti.


Huzurevi sakinleri ile sohbet eden çocuklar, onlarla birlikte günün anısına ahşap çerçeve yaptı. Huzurevi sakinlerini bu özel günde hatırlayarak onları çocuklarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, anlamlı ve güzel bir etkinliğe imza atmış oldu. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Petkim, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:41 Kaynak: İHA
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