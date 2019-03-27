Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Huzurevine Ziyaret

Öğrencilerden Huzurevine Ziyaret

2 saat önce

Sorgun Gençlik Merkezi gönüllüleri "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında, yaşlılara saygı haftası nedeniyle Alparslan Türkeş Huzurevini ziyaret etti.

Öğrencilerden Huzurevine Ziyaret, System.String[]
Sorgun Gençlik Merkezi gönüllüleri "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında, yaşlılara saygı haftası nedeniyle Alparslan Türkeş Huzurevini ziyaret etti.

Sorgun Gençlik Merkezi gençlik lideri Enver Taşkın, Feyzullah Bektaş Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve gönüller ile huzurevini ziyaret ettiklerini belirterek, "Bugün genciz ama gün gelecek hepimiz yaşlanacağız. Bunun için empati yapıp yaşlılarımızı yalnız bırakmamamız gerekiyor. Bu nedenle bizler de Alpaslan Türkeş Huzurevindeki yaşlıları ziyaret ederek ellerini öptük, sohbet ettik." dedi.


Taşkın, ziyaret sonrası daha önce hiç sinemaya gitmemiş çocukları sinemaya götürdüklerini, ardından da Yozgat Gençlik Merkezini gezip, spor salonunda futbol oynadıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:03 Kaynak: AA

Alparslan Türkeş, Sorgun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı AB'den Otomobillere Zorunlu Hız Sınırlama Sistemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 16:03:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Huzurevine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]