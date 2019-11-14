Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden huzurevine ziyaret
Son Dakika Güncel Öğrencilerden huzurevine ziyaret

Öğrencilerden huzurevine ziyaret

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti.

Öğrencilerden huzurevine ziyaret, System.String[]

Akdeniz Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri Özel Doğan Güneş-2 Yaşlı Bakım Merkezi'nde kalan yaşlılara ziyarette bulundu.

Öğrencilerin huzurevi ziyaretinde eğlenceli ve keyifli anlar yaşandı. Öğrencilerle kitap okuyarak, şarkılar söyleyen huzurevi sakinleri, halkla ilişkiler topluluğunun ziyaretinden doydukları memnuniyetlerini dile getirdi.

Ziyarette yaşlılar, anılarını öğrencilerle paylaştı.

Halkla İlişkiler, Doğan Güneş , Akdeniz, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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