Öğrencilerden İBB'nin ulaşım zammına protesto - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden İBB'nin ulaşım zammına protesto - Son Dakika

Öğrencilerden İBB'nin ulaşım zammına protesto

6 saat önce

Mecidiyeköy'de bir grup öğrenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin son ulaşım zammını protesto etmek için bir araya geldi.

Öğrencilerden İBB'nin ulaşım zammına protesto, System.String[]

Mecidiyeköy'de bir grup öğrenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin son ulaşım zammını protesto etmek için bir araya geldi. Öğrenciler metrobüs durağında bulunan turnikeleri aşarak içeri girdi. Öğrencilerin elindeki "Her şey çok zamlı oluyor" yazılı döviz ve pankartlar ise dikkat çekti.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımına yüzde 35 oranında bir zam yapılmış, uygulanmaya başlanan yeni tarife ile 2,60 TL olan tam elektronik biletin 3,50 TL; 1,25 TL olan öğrenci biletin fiyatı ise 1,75 TL olarak güncellenmişti. Ayrıca aylık 200 geçiş hakkı veren 205 TL'lik tam mavi kartın 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartın ise 50 liradan satılacağı duyurulmuştu. İBB tarafından yapılan yüzde 35'lik zammın ardından her kesimden tepkiler çığ gibi büyümüş, sosyal medyada birçok grup zammı protesto etmişti.


"Her şey çok zamlı oluyor"


Bugün de Şişli Mecidiyeköy Metrobüs Durağı önünde yaklaşık 50 kişilik bir öğrenci grubu bir araya gelerek İBB'nin ulaşıma yaptığı yüzde 35'lik zammı protesto etti. Öğrenciler "Akbil basma, turnikeden atla" sloganları eşliğinde metrobüs durağının turnikelerinin üzerinden atlayarak içeri girdi. Ellerinde "Her şey çok zamlı oluyor", "Akbilimde yok kuruş" yazılı döviz ve pankartlarla eylemlerini sürdüren öğrenciler, "Ulaşım hakkımız engellenemez. Bu zammı kabul etmiyoruz ve ulaşım ücretsizdir, gelin geçin diyoruz" dedi. Yolcuların akbil basmasını istemeyen öğrenciler, turnikeleri tutarak metrobüs durağına girmek isteyenleri "engelli yolcu" girişinden ücretsiz olarak içeri aldı.


İBB'nin yaptığı son ulaşım zammını protesto eden öğrencilerin metrobüs durağından ayrılmasıyla eylem sona erdi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mecidiyeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:31 Kaynak: İHA
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