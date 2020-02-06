Öğrencilerden ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı - Son Dakika

Öğrencilerden ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı

7 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrenciler, okulda topladıkları kışlık kıyafetleri barakada yaşayan çocuklara ve ailelere ulaştırdı.

Öğrencilerden ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrenciler, okulda topladıkları kışlık kıyafetleri barakada yaşayan çocuklara ve ailelere ulaştırdı.

Pamukova Yenice İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, okul çevresinde barakada yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri ve çocuklarını unutmadı.

"Bin Bir Renkli Okul Bin Bir Renkli Yıl Projesi" kapsamında okulda kampanya başlatan çocuklar, topladıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

Özellikle kışlık kıyafetlerin yer aldığı hediye paketlerini alan çocukların mutlu olduğu görüldü.

Okul müdürü Muştak Tükenmez, sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirterek, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Pamukova, Sakarya, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:46 Kaynak: AA
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