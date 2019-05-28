Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
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Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

1 saat önce

Gölcük'te ilkokul öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, System.String[]
Gölcük'te ilkokul öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.
Gölcük Donanma İlkokulu öğrencileri, değerler eğitimi dersi kapsamında yardıma muhtaç aileler için gıda kolisi kampanyası düzenledi.
Öğrencilerin hazırladığı 68 gıda kolisinin Gölcük Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına teslimi için okul bahçesinde tören yapıldı.
Törene Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, okul müdürü Kadir Sonugelen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Irmak, burada yaptığı konuşmada milli ve manevi değerlerin önemine işaret ederek, "Bu değerler yaşatıldıkça ayakta kalınır ve diri olunur. Bu kutuların içinde makarna, şeker yok. Bu kutuların içinde çocuklarımızın sevgisi ve gönülleri var." diye konuştu.
Daha sonra öğrencilerin hazırladığı 68 gıda kolisi, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Gölcük Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü Zehra Karaman'a teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:00 Kaynak: AA
Gölcük, Güncel
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