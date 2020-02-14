Öğrencilerden iklim değişikliği eylemi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden iklim değişikliği eylemi (1) - Son Dakika

Öğrencilerden iklim değişikliği eylemi (1)

6 saat önce

Eylemden detaylar Öğrencilerin slogan atması Polisin müdahalesi LONDRA - Öğrencilerin iklim değişikliği eylemi sırasında parlamento önünde ve Westminster köprüsünde polis eylemci gençlere müdahale etti.

Eylemden detaylar

Öğrencilerin slogan atması

Polisin müdahalesi LONDRA - Öğrencilerin iklim değişikliği eylemi sırasında parlamento önünde ve Westminster köprüsünde polis eylemci gençlere müdahale etti.

Öğrencilerden iklim değişikliği eylemi (1)

Westminster, Parlamento, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:19 Kaynak: AA
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