Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden İlçe Müftüsü Ermiş'e anlamlı ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Öğrencilerden İlçe Müftüsü Ermiş'e anlamlı ziyaret

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çaycuma Şubesi ve Çaycuma Müftülüğünce üniversite de okuyan öğrencilere eğitim-öğretim döneminde kapılarını açmıştı.

Öğrencilerden İlçe Müftüsü Ermiş'e anlamlı ziyaret, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çaycuma Şubesi ve Çaycuma Müftülüğünce üniversite de okuyan öğrencilere eğitim-öğretim döneminde kapılarını açmıştı.

Çaycuma'da eğitim gören üniversite öğrencileri için barınma problemi olanlara yardımcı olmak amacıyla tefriş edilen TDV Konuk Evlerinde kalan öğrencilerden mezun olanlar Vaizeler Nurhan Günay ve Derya Göveç' in nezaretinde İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'i makamında ziyaret ederek kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek vedalaştılar.

İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş' de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Sizler ailelerinizin kaygılarıyla Türkiye Diyanet Vakfı' nın çevresinde bulunmayı seçerek evlerimize yerleşmiş kardeşlerimizsiniz. Sizler bu konuda şanslısınız. Aile ortamı gibi evlerdesiniz, sosyal ortamlara sahipsiniz, akranlarınızın aynı ortama sahip olmadığını biliyorsunuz. Ziyaretinizden son derece memnun oldum. Bundan sonraki yaşantınızda hepinize mutluluklar ve başarılar diliyorum" dedi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:21 Kaynak: İHA
Çaycuma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında Mısır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mursi'nin ölümü bir cinayettir" sözlerine yanıt Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:54:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden İlçe Müftüsü Ermiş'e anlamlı ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]