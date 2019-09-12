Öğrencilerden insansız elektrikli otomobil

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencileri, "Erciyes Otonom" adını verdikleri insansız elektrikli otomobil tasarladı.

Projede görev alan ERÜ Mühendislik Fakültesi Toplumsal Teknoloji Kulübü öğrencileri ve takım koordinatörü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fehim Köylü, geliştirdikleri aracı, rektörlük binası önünde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a tanıttı.

Araç hakkında bilgi veren Köylü, 10 aydır çalıştıklarını ve emeklerinin ilk meyvesini TEKNOFEST tarafından kritik tasarım raporunda birinci seçilerek aldıklarını söyledi.

Aracın hem teknik hem algoritma yetenekleriyle diğer üniversitelerden katılan 22 takım arasında 87 puanla birinci olduklarını belirten Köylü, böyle bir başarıya imza atmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Otomobilin son teknoloji yapay zeka ve otonom algoritmalarına sahip olduğunu dile getiren Köylü, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST kapsamında aracın parkurda tamamen otomatik olarak trafik tabela ve ışıklarına göre hareket etmesi park ederek yarışı bitirmesi gerekiyor. Aracın kabuk, şasi, elektrik sistemi, elektronik tasarımları ve yapay zeka programları tamamen yerli üretildi. Üniversitemiz lisans, yüksek lisans ve doktora mühendis öğrencilerinden oluşan 20 kişilik ekip geceli gündüzlü çalışma yaptı. Hafif bir gövdeye ve şık bir tasarıma sahip otomobil, elektrikli motorla otomatik olarak hareket ediyor. Hız sabitleme sistemi, şerit takip sistemi, engel algılama sistemi, trafik işaretçi tanıma sistemi, otomatik park sistemi gibi günümüz üst seviye otomobillerinde olan yapay zeka yöntemlerinin tamamını içeriyor."

Çalışmayı gerçekleştiren ekibe teşekkür eden Rektör Çalış da bir araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi'nin her alanda başarısını artırmak için gayret ettiklerini belirtti.

Mühendislik Fakültesi Toplumsal Teknoloji Kulübü öğrencileri, "Erciyes Otonom" adını verdikleri araçla 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havaalanında ikincisi düzenlenecek TEKNOFEST etkinliğinde yarışacak.