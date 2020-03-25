Öğrencilerden işaret diliyle

Lüleburgaz ilçesinde işaret dili kursu öğrencileri, telekonferans aracılığıyla hazırladıkları video ile "Evde kal" çağrısına destek verdi.

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi İşaret Dili Eğitmeni Buse Güler'in önderliğinde açılan işaret dili kursu, koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle devam ediyor.

Her akşam saat 20.00'de kursiyerlerin telekonferansla katıldıkları kursta "Evde kal" çağrısı işaret diline çevrilerek bir video hazırlandı.

Hazırlanan videoda öğrenciler işaret diliyle "Türkiye koronavirüsü ile mücadele etmeye başladı. Bizlerin de halk olarak yapmamız gerekenler var. Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 kurala mutlaka uyun. Devlet yetkililerinin açıklamalarına mutlaka uyun. Sakin olun, korkmayın, paniğe kapılmayın, tedbirli olun. Evde kal Türkiye" çağrısı yaptı.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında kursun evlerden telekonferans yöntemiyle yürütüldüğünü söyledi.

Kursiyerlerin bu sayede hem kurstan geri kalmadığını hem de evlerinden çıkmayarak hastalıktan korunduğunu belirten Güler, şöyle konuştu:

"Hepimizin evde olduğu bugünlerde ortak bir çalışma hazırladık. Gündemimizde koronavirüs ve 'Evde kal Türkiye' mesajı vardı. Hiçbirimiz evden çıkmadığımız için kursiyerler kendi evlerinde video çekerek bizlere ulaştırdılar. Bu sayede işitme engelli vatandaşlar arasında bir farkındalık oluşturmak istedik."