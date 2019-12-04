Öğrencilerden işaret diliyle video
6 saat önce
Akseki ilçesinde lise öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret diliyle video hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:34 Kaynak: AA
Akseki ilçesinde lise öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret diliyle video hazırladı.
Akseki Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan videoda, işaret dili öğrenen öğretmen ve öğrenciler "Hayat bayram olsa" şarkısını işaret dili ile sundu.
Okul Müdürü Enes Tanış, öğrenci ve öğretmenlerin engellilere farkındalık oluşturmak için işaret dilini öğrendiğini söyledi.
Tanış, empati yaparak engellileri daha iyi anladıklarını belirtti.
Öğretmenin aracıyla çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık