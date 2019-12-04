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Öğrencilerden işaret diliyle video

6 saat önce

Akseki ilçesinde lise öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret diliyle video hazırladı.

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Akseki ilçesinde lise öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret diliyle video hazırladı.

Akseki Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan videoda, işaret dili öğrenen öğretmen ve öğrenciler "Hayat bayram olsa" şarkısını işaret dili ile sundu.

Okul Müdürü Enes Tanış, öğrenci ve öğretmenlerin engellilere farkındalık oluşturmak için işaret dilini öğrendiğini söyledi.

Tanış, empati yaparak engellileri daha iyi anladıklarını belirtti.

Dünya Engelliler Günü, Anadolu Lisesi, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:34 Kaynak: AA
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