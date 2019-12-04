Öğrencilerden işaret diliyle video

Okul Müdürü Enes Tanış, öğrenci ve öğretmenlerin engellilere farkındalık oluşturmak için işaret dilini öğrendiğini söyledi.

Akseki Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan videoda, işaret dili öğrenen öğretmen ve öğrenciler "Hayat bayram olsa" şarkısını işaret dili ile sundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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