Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden İstiklal Marşı Klibi

Öğrencilerden İstiklal Marşı Klibi

42 dakika önce

Türkiye'nin 9 farklı ilindeki okullardan öğretmenler ile öğrencilerin İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip hazırlandı.

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Türkiye'nin 9 farklı ilindeki okullardan öğretmenler ile öğrencilerin İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip hazırlandı.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:02 

Türkiye, Güncel
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