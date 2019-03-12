Öğrencilerden İstiklal Marşı Klibi
42 dakika önce
Türkiye'nin 9 farklı ilindeki okullardan öğretmenler ile öğrencilerin İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip hazırlandı.
Türkiye
'nin 9 farklı ilindeki okullardan öğretmenler ile öğrencilerin İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip hazırlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:02
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