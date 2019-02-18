Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Jandarma Komutanlığına Ziyaret

Öğrencilerden Jandarma Komutanlığına Ziyaret

37 dakika önce

Yakutiye Sabancı Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Emine Behiye Polat Kütük rehberliğinde İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler.

Öğrencilerden Jandarma Komutanlığına Ziyaret, System.String[]
Yakutiye Sabancı Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Emine Behiye Polat Kütük rehberliğinde İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler.

Büyük bir heyecanla ellerinde bayraklarla kışladan içeri giren öğrenciler, askerler tarafından coşkuyla karşılandı. Kışlada çocuklara jandarmayı tanıtıcı ve özendirici bilgiler verildi ve çeşitli etkinlikler yapıldı. Akabinde arama ve kurtarma köpeği Gurbet, çocuklara küçük bir gösteri yaparak unutamayacakları anlar yaşattı.

Güzel bir gün geçiren çocuklar, kendilerine bu fırsatı veren asker abilerine ve ablalarına teşekkür ederek, gelecekte meslek olarak Jandarma olmanın gurur ve sevincini yaşamak istediklerini ifade ettiler.

Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği ve ikramların da sunulduğu etkinlik için Uzman Türkçe Öğretmeni Emine Behiye Polat Kütük: "Jandarma Teşkilatımız, yıllardır vatan savunmasında, bölünmez bütünlüğümüzün korunmasında, ülkede huzur ve güvenliğin sağlanmasında görev ve sorumluluklarını üstün bir hizmet anlayışla yerine getirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin halka açılan penceresi konumunda olan Jandarma Teşkilatımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur.' vecizesinde de işaret ettiği gibi vatansever tutum ve üstün hizmet anlayışı ile yüce Türk Milleti'nin gönlünde müstesna bir yer edinmiş ve onların sonsuz güvenine mazhar olmayı başarmıştır. İşte vatanperverlik kazanımlı konumuzu işlerken istedim ki çocuklarım bu kazanımı, bu değerin yaşayan abideleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar mensuplarından bizzat öğrensin. Kazanım bakımından paha biçilemeyecek bu etkinlik için bizleri kırmayarak güler yüzleriyle konuk eden, değerli vakitlerini harcayan başta J.Mu.Alb. Mesut Görgülü'ye, J.Kd.Bcvs. Hüseyin Aşık'a, J.Asb.Kd.Çvs.Kübra Ata'ya, J.Asb.Kd.Üçvs.Burcu Dönmez'e gönül dolusu şükranlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ayrıca her etkinliğimizde bizlere destek veren Okul Müdürümüz İhsan Akpınar'a ve değerli velilerime de teşekkürü bir borç bilirim." dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:48 Kaynak: İHA

Yakutiye, Jandarma, Güncel
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