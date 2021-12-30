Öğrencilerden jandarmaya "teşekkür" ziyareti - Son Dakika

Aksaray'da eğitim öğretim gören lise ve ortaokul öğrencileri Yeşilova Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek beldede trafik ve asayiş güvenliğini sağlayan ekiplere teşekkür etti.

Aksaray'ın Yeşilova beldesinde orta ve lisede eğitim öğretim gören öğrenciler Yeşilova Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Komutanlıkta görevli tüm askeri personelle bir bir görüşen öğrenciler beldede yapılan asayiş ve trafik güvenliğinde çalışmaları için ekiplere teşekkür etti. Jandarmanın çalışmalarını merak ettiklerini belirterek, ekiplere sorular yönelten öğrenciler yapılan tüm çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Jandarma ekipleri ise trafik ve asayiş alanında öğrencilere bilgiler verdi. Yenikent Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ile Lise öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı ziyarette öğretmen ve öğrencilere ikramlarda bulunuldu. Jandarma ekipleri öğrencilere çeşitli hediyeler verirken, öğrenciler ise ekiplere Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde eğitim/öğretim hayatlarına devam etmeleri için denetim faaliyetlerimize aralıksız olarak azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - AKSARAY