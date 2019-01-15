Öğrencilerden Jandarmaya Ziyaret
1 saat önce
Erbaa ilçesinde özel öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Erbaa
ilçesinde özel öğrenciler İlçe Jandarma
Komutanlığını ziyaret etti.
Erbaa Necip Fazıl Kısakürek
Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfında öğrenim gören öğrenciler, gözetmen öğretmenler eşliğinde Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığına geldi.
Görevli personel tarafından karşılanan öğrencilere jandarma binası gezdirildi, araçlar tanıtıldı.
Ziyaret sonunda öğrencilere hediyeler verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:00 Kaynak: AA
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