Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Jandarmaya Ziyaret

Öğrencilerden Jandarmaya Ziyaret

1 saat önce

Erbaa ilçesinde özel öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

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Erbaa ilçesinde özel öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Erbaa Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfında öğrenim gören öğrenciler, gözetmen öğretmenler eşliğinde Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığına geldi.

Görevli personel tarafından karşılanan öğrencilere jandarma binası gezdirildi, araçlar tanıtıldı.

Ziyaret sonunda öğrencilere hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:00 Kaynak: AA

Necip Fazıl Kısakürek, Erbaa, Jandarma, Güncel
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