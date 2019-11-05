Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden jandarmaya ziyaret
Son Dakika Güncel Öğrencilerden jandarmaya ziyaret

Öğrencilerden jandarmaya ziyaret

6 saat önce

Karesi İlçe Jandarma Komutanlığının öğrenci misafirleri vardı.

Öğrencilerden jandarmaya ziyaret, System.String[]

Karesi İlçe Jandarma Komutanlığının öğrenci misafirleri vardı. Hatice Fahriye Eğinlioğlu ilkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin eşliğinde jandarmaya ziyaret gerçekleştirdi.


Milli Eğitim Bakanlığınca tüm okullarda başlatılarak uygulamaya konulan "İyilik yap, İyilik bul" projesi kapsamında, meslekleri tanımak amacıyla Altıeylül ilçesi Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulundan 48 öğrenci, 2 öğretmen ve 2 veli Karesi İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Bu ziyaret kapsamında öğrencilere jandarmanın meslek tanıtımı yapılarak, jandarmanın önemi, jandarmada köpeklerin görevleri ve trafik kuralları anlatıldı. Ziyaret sonrası öğrenciler, öğretmenler, jandarma personeli ve dedektör köpekler günün anısına fotoğraf çektirdiler. - BALIKESİR

Hatice Çarpar, Jandarma, Karesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:34 Kaynak: İHA
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