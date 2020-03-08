Öğrencilerden kadın ve erkeklere '8 Mart' çiçeği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden kadın ve erkeklere '8 Mart' çiçeği - Son Dakika

Öğrencilerden kadın ve erkeklere '8 Mart' çiçeği

7 saat önce

ZONGULDAK'ta lise öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için sahilde kadın ve erkeklere çiçek dağıttı.

Öğrencilerden kadın ve erkeklere '8 Mart' çiçeği, System.String[]

ZONGULDAK'ta lise öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için sahilde kadın ve erkeklere çiçek dağıttı.

Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 17 öğrenci, öğretmenler Ezgi Cerit, Yasemin Dincer ve Damla Bebek ile birlikte 'Kadınlar Çiçek Açsın Projesi'ni gerçekleştirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, sahil şeridinde gezenlere çiçek dağıttı. Kadınların yanındaki erkeklere de çiçek veren öğrenciler, cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmeye çalıştı. Öğrencilerden çiçek alanlar, güzel davranışları için teşekkür etti.


Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:17 Kaynak: DHA
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