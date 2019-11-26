Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden kadına yönelik şiddete tiyatrolu protesto
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Öğrencilerden kadına yönelik şiddete tiyatrolu protesto

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesinde kadına yönelik şiddeti konu alan "Odun" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Öğrencilerden kadına yönelik şiddete tiyatrolu protesto, System.String[]

Akdeniz Üniversitesinde kadına yönelik şiddeti konu alan "Odun" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Kadın Çalışmaları Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezince (KATCAM) ile Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla "Odun" adlı oyun hazırlandı.

Üniversitede sahneye taşınan tiyatro oyununa, öğretim elemanları ve öğrenciler ilgi gösterdi.

Tiyatro Topluluğu öğrencileri gösteriminin ardından fuaye alanında oluşturdukları alanda, geçmiş yıllarda öldürülen kadınların fotoğraflarını sergiledi.

Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:56 Kaynak: AA
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