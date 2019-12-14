Öğrencilerden kardeş okula yardım - Son Dakika
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Öğrencilerden kardeş okula yardım

7 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde Akşemseddin Anadolu Lisesi öğrencileri "Değerler Eğitimi Projesi "kapsamında kardeş okula yardımda bulundu.

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Çorum'un İskilip ilçesinde Akşemseddin Anadolu Lisesi öğrencileri "Değerler Eğitimi Projesi "kapsamında kardeş okula yardımda bulundu.


Okul idaresi tarafından proje kapsamında Aralık ayında "Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik" teması belirlendi. Bu kapsamda 30 gönüllü öğrenciden oluşan bir ekip kardeş okul Paşaçayırı Fatih İlkokulu ve Ortaokulu için okulda yardım kampanyası düzenledi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Okul Müdürü Mutlu Sadık Fidan, okul idareci ve öğretmenleri ile veliler gönüllü öğrencilerle birlikte kardeş okulu ziyaret ederek temin ettikleri kırtasiye ve giyim malzemelerini Paşaçayırı Fatih İlkokulu ve Ortaokulu'na teslim ettiler.


Ziyarette her iki okul öğrencileri birlikte sahneledikleri gösterileri, müzik dinletileri ve sosyal etkinliklerle gönüllerince eğlendi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, herkesin değer verdiği bir şey olması gerektiğini belirterek, "Herkesin bunu iyi düşünmesi lazım. Biz neye çok değer veriyoruz. Neyi gizleyerek, saklayarak onu muhafaza altına alıyoruz o düşünmemiz lazım. Bu tür etkinlikler insanlarda küçük bir nokta bırakır. Güzel günler güzel sahnelerde hatırlanmak için değil her zaman akılda tutulmak içindir. İyi günlerde güzellikler hatırlanır kötülüklerde bunlardan ders alınarak, kötülükleri daha güzel yapmanın gayreti ve çabası içerisinde olunur. Bu güzel etkinliği yapan herkese teşekkür ederim" dedi. - ÇORUM

Akşemseddin, İskilip, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:21 Kaynak: İHA
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