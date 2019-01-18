Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Kaymakam Arıcan'a Teşekkür Ziyareti

Öğrencilerden Kaymakam Arıcan'a Teşekkür Ziyareti

51 dakika önce

Çeşitli spor dallarında yapılan turnuvalarda Şırnak'ı temsil eden öğrenciler, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Öğrencilerden Kaymakam Arıcan'a Teşekkür Ziyareti, System.String[]
Çeşitli spor dallarında yapılan turnuvalarda Şırnak'ı temsil eden öğrenciler, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Öğrencileri ağırlayan Kaymakam Arıcan, "Sporcularımıza başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Sporcularımız gerek şehrimizi ve gerekse ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bu anlamda gençlerin her alanda önünü açmak bizim en öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bunun için de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada spora ve sporcuya gereken destekleri sunmaya devam edeceğiz " dedi.

Daha sonra Arıcan, öğrencilerle Cizre Nergis FM'de canlı yayına katılarak söyleşi gerçekleştirdi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

Faik Arıcan, Cizre, Şırnak, Güncel
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