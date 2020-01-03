Öğrencilerden Kaymakam Güneş ve İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Kaymakam Güneş ve İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'ya ziyaret - Son Dakika

Öğrencilerden Kaymakam Güneş ve İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'ya ziyaret

6 saat önce

Sorgun Ertuğrul Gazi İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri, Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'yı ziyaret etti.

Öğrencilerden Kaymakam Güneş ve İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'ya ziyaret, System.String[]

Sorgun Ertuğrul Gazi İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri, Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'yı ziyaret etti.

Güneş, öğrencilerin ziyaretinden dolayı memnun olduğunu söyledi.

Öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunarak kitap hediye eden Güneş, "Ne kadar çok kitap okursanız kelime hazineniz o kadar çok zenginleşir. Türkçeyi daha doğru ve güzel kullanabilirsiniz. Çok kitap okumak, okuduğunu anlama, yorumlama ve muhakeme etme kabiliyetlerinizi de artıracaktır. Bu sayede sınavlarda daha başarılı olursunuz." dedi.

Öğrenciler daha sonra ziyaret ettikleri İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'ya, yaptıkları resimleri hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren yazıcı, en kısa zamanda okullarını ziyaret edeceğini söyledi.

Yusuf Yazıcı, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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