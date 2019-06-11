Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Kaymakam Güven'e "ilçemize hoş geldiniz" ziyareti
Son Dakika Yaşam Haber

Öğrencilerden Kaymakam Güven'e "ilçemize hoş geldiniz" ziyareti

2 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki öğrenciler göreve yeni başlayan Kaymakam Oray Güven'e ziyaret gerçekleştirdi.

Öğrencilerden Kaymakam Güven'e
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki öğrenciler göreve yeni başlayan Kaymakam Oray Güven'e ziyaret gerçekleştirdi.

Pazaryeri Atatürk Ortaokulu ve Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven'in desteği ve Söğüt, Bozüyük İlçesinde Gençlik Hizmetleri Proje Uygulayıcısı Sevcan Akıncı'nın yürüttüğü Mobil Gençlik Merkezi Fırsat Çadırı Projesi kapsamında Söğüt ve Bozüyük'te bulunan çadırları ve tarihi yerleri ziyaret etti. Gezi kapsamında Okçuluk, Matrakçı Oyunu ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Dursun Fakih, Ertuğrulgazi ve Kuyulu Mescit Ziyaretlerinin ardından Söğüt ve Bozüyük Mobil Gençlik Merkezi Çadırı ziyareti gerçekleştirdi, daha sonra bir alışveriş mağazasındaki İlkokullarımızın Resim Sergisi ziyaret etti.

Gezi programının sonunda Proje yürütücüsü Sevcan Akıncı, Okul Müdürleri İslam Özkul, Bilal Çoğul ve öğrenciler Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven'i ziyaret etti. Kaymakam Güven öğrencileri Hükümet Konağı önünde karşıladı. Proje yürütücüsü Sevcan Akıncı'nın Kaymakama Poşu ve Börk hediyesinin ardından Kaymakam Oray Güven ziyaretine gelen öğrenciler ile toplantı salonunda sohbet ederek, öğrencilere başarılar diledi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:18 Kaynak: İHA
Bozüyük, Söğüt, Bilecik, Pazaryeri, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyh Edebali Türbesi'ni gösteren yön tabelası yanlış yazıldı, görenler gözlerine inanamadı Damada işkence gibi şaka! Ankara'daki dolu yağışında kuşların kanadı kırıldı Piyasayı 100 milyon dolar dolandıran Meryem Uzerli'nin eski sevgilisi ABD'de ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 00:55:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Kaymakam Güven'e "ilçemize hoş geldiniz" ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]