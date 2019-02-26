Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Kaymakam Kendüzler'e Tatil Mesajı

Öğrencilerden Kaymakam Kendüzler'e Tatil Mesajı

27 dakika önce

Hakkari Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili olurken, öğrenciler de sosyal medyadan Kaymakam Ramazan Kendüzler'e 'tatil' mesajı yağdırdı.

Öğrencilerden Kaymakam Kendüzler'e Tatil Mesajı, System.String[]
Hakkari Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili olurken, öğrenciler de sosyal medyadan Kaymakam Ramazan Kendüzler'e 'tatil' mesajı yağdırdı.

Hakkari Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili olurken, kar tatili isteyen öğrenciler sosyal medyadan Kaymakam Ramazan Kendüzler'e 'tatil' mesajı yağdırdı.

Öğrenciler, "Sayın Kaymakamım tatil istiyoruz. Yarın sıkıcı dersler de var. Hazır kar yağıyor, yap şu tatili ikimizde rahat edelim. Kaymakamım yapın şu tatili de öğrenciler biraz coşsun hem zaten biz tatilde kitap okuyoruz" şeklindeki paylaşımlar yaptı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:55 Kaynak: İHA

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