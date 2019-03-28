Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Kaymakam Şekerci'ye Teşekkür Ziyareti

Öğrencilerden Kaymakam Şekerci'ye Teşekkür Ziyareti

22 dakika önce

BATMAN(AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Gercüş Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının işbirliğiyle Çanakkale'ye gezisine gönderilen 82 öğrenci ilçeye döndü.

Öğrencilerden Kaymakam Şekerci'ye Teşekkür Ziyareti, System.String[]
BATMAN(AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Gercüş Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının işbirliğiyle Çanakkale'ye gezisine gönderilen 82 öğrenci ilçeye döndü.

Gezinin koordinatörlüğünü yapan Gercüş Şehit Kadri Yıldız İmam-Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Akgül, öğrencilerle Kaymakam Mevlüt Şekerci'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Şekerci ile bir süre sohbet eden öğrenciler, Kaymakama teşekkür plaketi sundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:20 Kaynak: AA

Mevlüt ŞEKERCİ, Çanakkale, Gercüş, Güncel
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