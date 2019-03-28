Öğrencilerden Kaymakam Şekerci'ye Teşekkür Ziyareti

BATMAN(AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Gercüş Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının işbirliğiyle Çanakkale'ye gezisine gönderilen 82 öğrenci ilçeye döndü.

BATMAN(AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Gercüş Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının işbirliğiyle Çanakkale'ye gezisine gönderilen 82 öğrenci ilçeye döndü.



Gezinin koordinatörlüğünü yapan Gercüş Şehit Kadri Yıldız İmam-Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Akgül, öğrencilerle Kaymakam Mevlüt Şekerci'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.



Şekerci ile bir süre sohbet eden öğrenciler, Kaymakama teşekkür plaketi sundu.

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