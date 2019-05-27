Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Kaymakam Yalmız'a ziyaret

Öğrencilerden Kaymakam Yalmız'a ziyaret

5 saat önce

Posof İlçesinde okuyan bir grup öğrenci, Kaymakam Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerden Kaymakam Yalmız'a ziyaret, System.String[]
Posof İlçesinde okuyan bir grup öğrenci, Kaymakam Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade eden Yılmaz, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Size yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Dolayısıyla eğitimde hak ettiğimiz yerde olup, Posof'u daha ileri noktalara taşımak bizim görevimizdir. Sizler yeter ki çalışın, bizler her zaman destekçiniz olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Ziyarette öğrencilerin yanı sıra, Posof Aşık Sabit Müdami İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Özdemir ile bazı öğretmenlerde hazır bulundu.
Kaymakam Yılmaz, ziyaret sonrası öğrencilere kitap hediye etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:59 Kaynak: AA
Enver Yılmaz, Posof, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Google Finlandiya'da ki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı MHP, Saldırıya Uğrayan Gazeteci Önkibar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Son Dakika! Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı! Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:30:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Kaymakam Yalmız'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]