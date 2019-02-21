Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Kedi ve Köpek Kulübesi

Öğrencilerden Kedi ve Köpek Kulübesi

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde lisesi öğrencileri yaptıkları kedi ve köpek kulübelerinin parklarda değerlendirilmesi için Kumluca Belediyesine teslim etti.

Öğrencilerden Kedi ve Köpek Kulübesi, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde lisesi öğrencileri yaptıkları kedi ve köpek kulübelerinin parklarda değerlendirilmesi için Kumluca Belediyesine teslim etti.

Kumluca Anadolu Lisesi Öğrencileri, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven'i ziyaret etti. Öğretmenleri Burçin Aslan ve Yunus Emre Dermencioğlu ile Kumluca Belediyesine gelen öğrenciler kendi imkanlarıyla yaptıkları kedi ve köpek kulübelerini Başkan Göven'e teslim ettiler. Gençlerin çevreye ve hayvanlara gösterdiği özen adına, ziyaretten memnun kaldığını belirten Yusuf Göven, "Gençlerimiz örnek bir davranışta bulunmuşlar. Kendi imkanları ile yaptıkları kulübeleri bize getirmişler. Bizde Kumluca Belediyesi olarak bu kulübeleri belediyemiz bünyesinde bulunan ilçemizin değişik yerlerindeki parklarda değerlendireceğiz. Gençlerimizi ve öğretmenlerimizi bu örnek davranışlarından dolayı kutluyorum" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:15 Kaynak: İHA

Antalya, Kumluca, Güncel
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