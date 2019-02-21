Öğrencilerden Kedi ve Köpek Kulübesi
1 saat önce
Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde lisesi öğrencileri yaptıkları kedi ve köpek kulübelerinin parklarda değerlendirilmesi için Kumluca Belediyesine teslim etti.
Antalya
'nın Kumluca
ilçesi'nde lisesi öğrencileri yaptıkları kedi ve köpek kulübelerinin parklarda değerlendirilmesi için Kumluca Belediyesine teslim etti.
Kumluca Anadolu Lisesi
Öğrencileri, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven'i ziyaret etti. Öğretmenleri Burçin Aslan ve Yunus Emre Dermencioğlu ile Kumluca Belediyesine gelen öğrenciler kendi imkanlarıyla yaptıkları kedi ve köpek kulübelerini Başkan Göven'e teslim ettiler. Gençlerin çevreye ve hayvanlara gösterdiği özen adına, ziyaretten memnun kaldığını belirten Yusuf Göven, "Gençlerimiz örnek bir davranışta bulunmuşlar. Kendi imkanları ile yaptıkları kulübeleri bize getirmişler. Bizde Kumluca Belediyesi olarak bu kulübeleri belediyemiz bünyesinde bulunan ilçemizin değişik yerlerindeki parklarda değerlendireceğiz. Gençlerimizi ve öğretmenlerimizi bu örnek davranışlarından dolayı kutluyorum" dedi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:15 Kaynak: İHA
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