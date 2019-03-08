Öğrencilerden Kitap Koreografisiyle "Okuma" Mesajı
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesi Mustafa Özkaya ilkokulu "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" projesi kapsamında okul bahçesinde velilerle birlikte kitap okuma ve koreografi çalışması yapıldı.
Gaziantep
'in Nizip
ilçesi Mustafa Özkaya
ilkokulu "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" projesi kapsamında okul bahçesinde velilerle birlikte kitap okuma ve koreografi çalışması yapıldı.
Gaziantep'te uygulanan proje kapsamında ilkokul öğrencileri öğretmen ve velilerin koordinesinde kitap koreografisi oluşturdu. Okul Müdürü Mustafa Yıldırım
, okuma alışkanlığının kazanılması ve farkındalık oluşturacak bir etkinlik hazırlamak istediklerini belirterek, öğretmen, öğrenci ve velileri kutladı. İlçe Kaymakamı Kemal Şahin
'in de katıldığı programda, öğrenciler 'Ben oluyorum Antep
okuyor' yazısının yer aldığı harfleri değiştirerek, annelerinin ve öğretmenlerinin 8 Mart
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:22 Kaynak: İHA
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