Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Kitap Koreografisiyle "Okuma" Mesajı

Öğrencilerden Kitap Koreografisiyle "Okuma" Mesajı

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesi Mustafa Özkaya ilkokulu "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" projesi kapsamında okul bahçesinde velilerle birlikte kitap okuma ve koreografi çalışması yapıldı.

Öğrencilerden Kitap Koreografisiyle
Gaziantep'in Nizip ilçesi Mustafa Özkaya ilkokulu "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" projesi kapsamında okul bahçesinde velilerle birlikte kitap okuma ve koreografi çalışması yapıldı.

Gaziantep'te uygulanan proje kapsamında ilkokul öğrencileri öğretmen ve velilerin koordinesinde kitap koreografisi oluşturdu. Okul Müdürü Mustafa Yıldırım, okuma alışkanlığının kazanılması ve farkındalık oluşturacak bir etkinlik hazırlamak istediklerini belirterek, öğretmen, öğrenci ve velileri kutladı. İlçe Kaymakamı Kemal Şahin'in de katıldığı programda, öğrenciler 'Ben oluyorum Antep okuyor' yazısının yer aldığı harfleri değiştirerek, annelerinin ve öğretmenlerinin 8 Mart Dünya kadınlar Gününü kutladı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:22 Kaynak: İHA

Nizip, Gaziantep, Güncel
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