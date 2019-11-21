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Öğrencilerden kitap okuma etkinliği

6 saat önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce kitap okuma etkinliği düzenlendi.

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce kitap okuma etkinliği düzenlendi.


2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem ilk ara tatilinde öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve geliştirmek amacıyla Yığılca Şehir Parkında düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Muhammed Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Çetin, daha sonra onlarla kitap okudu.

Çetin ayrıca öğrencilere kitap okuma alışkanlığı konusunda tavsiyelerde bulundu.

Yığılca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:26 Kaynak: AA
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