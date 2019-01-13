Öğrencilerden Konyalı Esnaflara Anlamlı Hediye
1 saat önce
Bir ilkokulla ortaklaşa düzenlenen esnaf ziyaretlerine katılan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Kapu Camii ve Bedesten Çarşısı esnafına, üzerinde Hadis-i Şerif yazılı olan dövizler dağıttı.
Bir ilkokulla ortaklaşa düzenlenen esnaf ziyaretlerine katılan Konya
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Kapu Camii ve Bedesten Çarşısı esnafına, üzerinde Hadis-i Şerif yazılı olan dövizler dağıttı. Karatay
ilçesi İstiklal İlkokulu tarafından düzenlenen, "Özüne Dön!" projesi kapsamında okul yönetimi ve öğretmenleri, kaybolmaya yüz tutmuş değerlerin öğrencilere tekrar kazandırılması amacıyla her ay farklı bir değer alanı üzerinde çalışmalara imza atıyor. Ocak ayı konusunu doğruluk değeri olarak belirlediklerini söyleyen İstiklal İlkokulu 4-C Sınıfı Öğretmeni Ayşegül Gülmez, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak'ın projeye her türlü desteği sağladığını ve öğrencilerle birlikte Konya esnafına bir mesaj vermek istediklerini söyledi.
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak da esnaf teşkilatı olarak bu tür farkındalık projelerinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Doğruluğu, dürüstlüğü ve Ahilik kültürünü küçük yaşta öğrencilerimize aşılayan İstiklal Okulumuza, yöneticilerine ve proje sorumlusu Ayşegül Gülmez hocamıza teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizle birlikte Kapu Camii ve Tarihi Bedesten Çarşısı esnaflarımızı işyerlerinde ziyaret ederek çocuklarımızın hazırladıkları ve üzerinde 'Hiç şüphe yok ki; doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür' Hadis-i Şerifinin yer aldığı dövizleri dağıttık ve biz de esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte bir farkındalık oluşturduk. Sağ olsun esnaflarımız Hadis-i Şerifi işyerlerinde kalıcı bir yere asarak öğrencilerimizin projesine destek verdi. KONESOB olarak bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:01 Kaynak: İHA
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