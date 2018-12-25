Öğrencilerden Koreografili Kutlama
1 saat önce
Nizip Gevence İlkokulu öğrencileri, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü koreografiyle kutladı.
Nizip
Gevence İlkokulu öğrencileri, Gaziantep
'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü koreografiyle kutladı.
Öğrenciler, okul iradesi ve öğretmenlerinin katkılarıyla okulun bahçesinde "25 Aralık
" koreografisi oluşturarak, günün anlam ve önemiyle ilgili şiir okudu. Okul Müdürü
Onur Atasoy, etkinlikle çocuklarda milli bilinç oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bugün Gazişehrimiz için çok önemli ve anlamlı bir gün. Bu anlamı ve önemi çocuklara aşılamak ve onlara bugünlere nasıl geldiğimizi göstermek için böyle bir çalışma yaparak çalışmada yer alan öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Buradaki amacımız öğrencilerimize Gaziantepli olarak değerlerine sahip çıkmayı öğretmek ve bağımsızlığımızı ve huzur içinde yaşamamızı sağlayan atalarımıza minnet ve şükranlarımızı göstermektir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:03 Kaynak: AA
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