Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Koreografili Kutlama

Öğrencilerden Koreografili Kutlama

1 saat önce

Nizip Gevence İlkokulu öğrencileri, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü koreografiyle kutladı.

Öğrencilerden Koreografili Kutlama, System.String[]
Nizip Gevence İlkokulu öğrencileri, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü koreografiyle kutladı.

Öğrenciler, okul iradesi ve öğretmenlerinin katkılarıyla okulun bahçesinde "25 Aralık" koreografisi oluşturarak, günün anlam ve önemiyle ilgili şiir okudu.

Okul Müdürü Onur Atasoy, etkinlikle çocuklarda milli bilinç oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bugün Gazişehrimiz için çok önemli ve anlamlı bir gün. Bu anlamı ve önemi çocuklara aşılamak ve onlara bugünlere nasıl geldiğimizi göstermek için böyle bir çalışma yaparak çalışmada yer alan öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Buradaki amacımız öğrencilerimize Gaziantepli olarak değerlerine sahip çıkmayı öğretmek ve bağımsızlığımızı ve huzur içinde yaşamamızı sağlayan atalarımıza minnet ve şükranlarımızı göstermektir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:03 Kaynak: AA

Aralık, Gaziantep, Nizip, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Yeri Sahibi, Hırsızları Durdurmak İçin Araçlarına Çarptı! Ceza Söylentisini Duyan Vatandaşlar, Kimlik Kartlarını Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Koştu

Genç Kadın, Platonik Aşığı Tarafından Bıçaklı Saldırıya Uğradı! Vücuduna 80 Dikiş Atıldı Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:29:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Koreografili Kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]