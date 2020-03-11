Öğrencilerden korona selamı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden korona selamı - Son Dakika

Öğrencilerden korona selamı

7 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı her kurum ve kuruluş harekete geçti.

Öğrencilerden korona selamı, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı her kurum ve kuruluş harekete geçti. Bursa'da bir okulda ise öğrenciler, kendi aralarında geliştirdikleri hareketle birbirlerine dokunmadan selamlaşıyor. Ayaklarını tokuşturan gençler, bunu okuldaki görevlilere de öğretmeyi ihmal etmedi.


Dünya üzerinde birçok insanın hayatına mal olan korona virüsüne karşı Türkiye'de alınan tedbirler bütün ülkelerin dikkatini çekti. Devletin aldığı tedbirlere karşı okul ve benzeri toplu alanların yönetimleri de ilaçlama, uyarı ve eğitimlerle virüse karşı dikkatli olunmasını sağlıyor. Bursa'da bir okulda servisler, yemekhane, sınıflar ve öğrencilerin sürekli değdiği yerler ilaçlanırken, öğrenciler de kendi aralarında tedbir almayı ihmal etmedi. İkazlara harfiyen uyan öğrenciler, arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde veya ayrılırken tokalaşmayı kaldırdı. Tokalaşmanın veya sarılmanın yerine ayaklarını tokuşturmayı tercih eden öğrencilerin bu hareketi kısa sürede okulun bütün öğrencilerine yayıldı.


Okula gelirken ve giderken kapıdaki görevliyle de ayak tokalaştıran gençler, buldukları bu selamlaşma sayesinde bir nebze de olsa virüslerin bulaşmasından korunuyor. Okullarında korona virüsüne karşı bazı hijyenik tedbirler alındığını belirten 5. sınıf öğrencisi Ayşe Ada Bektaş, "Arkadaşlarımızla sarılmıyoruz, tokalaşmıyoruz. Artık ayaklarımızı tokuşturarak selamlaşıyoruz. Öğretmenlerimizin anlattığı hijyen kurallarına harfiyen uyuyoruz. Bol bol ellerimizi yıkıyoruz" dedi.


Öncesinde olduğu gibi şimdi de kendilerine emanet edilen öğrenciler için gerekli hassasiyeti gösterdiklerini belirten BEK Bilgi Eğitim Kurumları Kampüs Müdürü Murat Gören, "Bu çerçevede hem öğrencilerimize hem de personelimize düzenli aralıklarla hijyen eğitimleri veriyoruz. Korona virüs süreciyle birlikte bunları daha da sıklaştırdık. Öğrencilerimizi fiziki temasta bulunulmaması konusunda uyarıyoruz. Her gün okula girerken ve çıkarken, selamlaşmayı değiştirmişler. Ayakla tokalaşarak bizim gösterdiğimiz hassasiyete onların da katıldığını görmek bizleri mutlu etti. Türkiye olarak gerekli tedbirlerin alındığını da görüyoruz" diye konuştu.


Okullarının almış olduğu tedbirlerin kendisini memnun ettiğini belirten Çınar Emir ise, "Eskisi kadar arkadaşlarımızla tokalaşmıyoruz. İlaçlanması gereken ve hijyenin üst seviyede olması gereken ne varsa okulumuzda yapılıyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir

Son Dakika Haberleri
19:02 Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ön rapor hazırlandı
19:02 İsrail hava yolu El-Al, koronavirüs nedeniyle 4 bin çalışanını ücretsiz izne ayıracak
19:02 Afyonkarahisar'da "İsa'nın Son Yemeği" tablosunu satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı
19:02 Manisa'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti
19:02 Slovakya'da gazeteci cinayeti sanığından rüşvet aldıkları iddiasıyla 13 hakime gözaltı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:04:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilerden korona selamı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]