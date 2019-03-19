Öğrencilerden Koşal'a Mehmetçik Azığı
2 saat önce
Kavak Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.
Kavak
Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti. Çanakkale
Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, minik öğrenciler yanlarında getirdikleri Çanakkale'de Mehmetçiğin azığı olan bir dilim kuru ekmek ve kuru üzümü Kaymakam Koşal'a verdi.
Ziyaretten ve öğrencilerin duyarlılığından duyduğu memnuniyeti dile getiren Koşal, öğrencilere teşekkür etti.
Kaymakam Koşal, "Şimdi sofralarımızda bulunan taze ekmek, çeşitli yiyecek ve içecekler Çanakkale Savaşı'nda yoktu. Askerimiz bana getirdiğiniz bu yiyecekle bir gün yetinirdi. Bizim büyük dedelerimiz ecdadımız, bu vatanımızı kurtarmak için aç ve sefalet içinde mücadele etmişler. Düşmanı yenerek bu güzelim cennet vatanımızı bize emanet etmişler. Bir bebek annesiz büyür ama vatansız edemez. Vatanımızın kıymetini bilmeliyiz. İyi korumalı ve sahiplenmeliyiz. Şu anda çok küçüksünüz, büyüdüğünüzde anma, kutlama günlerini, vatan sevgisini daha iyi anlayacaksınız. Vatanımıza faydalı olabilmek için çok okumalı ve çalışmalısınız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:34 Kaynak: AA
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